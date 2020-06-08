Баринов не болел коронавирусом. Первый тест был ошибочным
08 июня 2020, 15:32
Об ошибке рассказал врач «Локомотива» Никита Карлицкий:
«Баринов не заболел, у него первый тест показал положительный результат. Но любые тесты имеют погрешность, в зависимости от фирмы до 20% брака. К сожалению, это наша действительность. Дальше он пересдал два теста, которые подтвердили, что он не болен – у него отсутствовала симптоматика».
- О заражении у Дмитрия Баринова 28 мая написал официальный сайт «Локомотива».
- Также была информация о коронавирусе у Антона Коченкова, Тимура Сулейманова и Романа Тугарева.
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