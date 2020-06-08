Баринов не болел коронавирусом. Первый тест был ошибочным

Об ошибке рассказал врач «Локомотива» Никита Карлицкий:

«Баринов не заболел, у него первый тест показал положительный результат. Но любые тесты имеют погрешность, в зависимости от фирмы до 20% брака. К сожалению, это наша действительность. Дальше он пересдал два теста, которые подтвердили, что он не болен – у него отсутствовала симптоматика».