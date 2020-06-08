Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня

08 июня 2020, 14:12

Об этом рассказал председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков:

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. Кафе откроются с 16 июня, летние веранды».

  • РПЛ возобновится в Москве 20 июня – на «ВЭБ Арене» сыграют ЦСКА и «Зенит».