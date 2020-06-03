Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда

В интервью с Hollywood Unlocked Мейвезер признался, что был недоволен из-за обвинения в адрес офицера Дерека Чавена.

Мейвезер лично обратился к семье Флойда и предложил ей оплатить похороны. Издание отмечает, что он решился на это, потому что убитый Флойд был хорошим другом детства директора его лейбла TMT Энзел Дженнингс.

Семья Джорджа Флойда приняла помощь Мейвезера (чек на 88 тысяч долларов).