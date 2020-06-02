Формула 1 опубликовала календарь первых восьми Гран-при. Сезон начнется 5 июля
02 июня 2020, 13:24
Первые восемь этапов Формулы 1:
- Гран-при Австрии – 5 июля
- Вторая гонка в Шпильберге – 12 июля
- Гран-при Венгрии – 19 июля
- Гран-при Великобритании – 2 августа
- Вторая гонка в Сильверстоуне – 9 августа
- Гран-при Испании – 16 августа
- Гран-при Бельгии – 30 августа
- Гран-при Италии – 6 сентября
Гонки пройдут без зрителей.
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