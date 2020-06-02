Формула 1 опубликовала календарь первых восьми Гран-при. Сезон начнется 5 июля

02 июня 2020, 13:24

Первые восемь этапов Формулы 1:

  1. Гран-при Австрии – 5 июля 
  2. Вторая гонка в Шпильберге – 12 июля 
  3. Гран-при Венгрии – 19 июля 
  4. Гран-при Великобритании – 2 августа 
  5. Вторая гонка в Сильверстоуне – 9 августа 
  6. Гран-при Испании – 16 августа 
  7. Гран-при Бельгии – 30 августа 
  8. Гран-при Италии – 6 сентября

Гонки пройдут без зрителей.

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