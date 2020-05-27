Жамалетдинов забил гол в Кубке Польши

Тимур Жамалетдинов принадлежит ЦСКА, а на сезон-2019/20 арендован польским «Лехом». Шесть дней назад ему исполнилось 23 года.

Чемпионат Польши еще не возобновлен, но в эти дни проходят матчи Кубка. В четвертьфинале «Лех» обыграл в гостях «Сталь» 3:1, Жамалетдинов забил второй гол своей команды.

В полуфинале «Лех» сыграет с гданьской «Лехией». Для Жамалетдинова это первый мяч в сезоне.