Жамалетдинов забил гол в Кубке Польши
27 мая 2020, 22:57
Тимур Жамалетдинов принадлежит ЦСКА, а на сезон-2019/20 арендован польским «Лехом». Шесть дней назад ему исполнилось 23 года.
Чемпионат Польши еще не возобновлен, но в эти дни проходят матчи Кубка. В четвертьфинале «Лех» обыграл в гостях «Сталь» 3:1, Жамалетдинов забил второй гол своей команды.
В полуфинале «Лех» сыграет с гданьской «Лехией». Для Жамалетдинова это первый мяч в сезоне.
Этот контент не поддерживается в AMP
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить