Гулиев переведен в «Спартак-2»

Информацию подтвердил официальный сайт «Спартака». Аяз Гулиев покинул Тарасовку. Причина не сообщается.

Последний раз в официальном матче Гулиев играл за «Спартак» 4 ноября.

Вместо него вызван Константин Шильцов – полузащитник из дубля. Его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

«Спартак» тренируется под руководством тренера по физподготовке Владимира Чепзановича. Штаб Доменико Тедеско – на карантине после прилета в Москву.