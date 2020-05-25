Гулиев переведен в «Спартак-2»
25 мая 2020, 23:12
Информацию подтвердил официальный сайт «Спартака». Аяз Гулиев покинул Тарасовку. Причина не сообщается.
Последний раз в официальном матче Гулиев играл за «Спартак» 4 ноября.
Вместо него вызван Константин Шильцов – полузащитник из дубля. Его тест на коронавирус показал отрицательный результат.
«Спартак» тренируется под руководством тренера по физподготовке Владимира Чепзановича. Штаб Доменико Тедеско – на карантине после прилета в Москву.
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