Заседание по делу Кокорина и Мамаева прервали из-за сообщения о минировании здания суда

Уже третий день подряд в Пресненском суде Москвы заслушивают свидетелей и пострадавших по делу Кокорина и Мамаева.

В 13:25 заседание прервали. Началась эвакуация из-за сообщений, что здание суда заминировано. В этот момент показания давал водитель Виталий Соловчук.