Заседание по делу Кокорина и Мамаева прервали из-за сообщения о минировании здания суда
11 апреля 2019, 14:07
Уже третий день подряд в Пресненском суде Москвы заслушивают свидетелей и пострадавших по делу Кокорина и Мамаева.
В 13:25 заседание прервали. Началась эвакуация из-за сообщений, что здание суда заминировано. В этот момент показания давал водитель Виталий Соловчук.
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Людей вывели на улицу, но пообещали в скором времени продолжить процесс.
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