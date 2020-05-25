18 матчей Бундеслиги после рестарта – всего три домашние победы

По итогам двух туров дома победили только три команды – «Бавария», «Боруссия» Д и «Герта», все они выиграли крупно.

«Бавария» – «Айнтахт» 5:2

«Боруссия» Д – «Шальке» 4:0

«Герта» – «Унион» 4:0

Без зрителей преимущество своего поля перестает быть явным. До паузы домашние команды Бундеслиги выигрывали в 43,3% случаев.

В остальных 15 играх есть максимум четыре матча, где преимущество хозяев было большим, но победить не удалось.

«Лейпциг» – «Фрайбург» 1:1

«Фрайбург» – «Вердер» 0:1

«Кельн» – «Майнц» 2:2

«Фортуна» – «Падерборн» 0:0

Если бы в них хозяева победили, процент домашних побед составил бы почти 39% и был бы близок к среднестатистическому.

Следующий тур в Бундеслиге пройдет среди недели – 26-27 мая.