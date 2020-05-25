18 матчей Бундеслиги после рестарта – всего три домашние победы

25 мая 2020, 10:27

По итогам двух туров дома победили только три команды – «Бавария», «Боруссия» Д и «Герта», все они выиграли крупно.

  • «Бавария» – «Айнтахт» 5:2
  • «Боруссия» Д – «Шальке» 4:0
  • «Герта» – «Унион» 4:0

Без зрителей преимущество своего поля перестает быть явным. До паузы домашние команды Бундеслиги выигрывали в 43,3% случаев.

В остальных 15 играх есть максимум четыре матча, где преимущество хозяев было большим, но победить не удалось.

  • «Лейпциг» – «Фрайбург» 1:1
  • «Фрайбург» – «Вердер» 0:1
  • «Кельн» – «Майнц» 2:2
  • «Фортуна» – «Падерборн» 0:0

Если бы в них хозяева победили, процент домашних побед составил бы почти 39% и был бы близок к среднестатистическому.

Следующий тур в Бундеслиге пройдет среди недели – 26-27 мая.

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