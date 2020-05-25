18 матчей Бундеслиги после рестарта – всего три домашние победы
25 мая 2020, 10:27
По итогам двух туров дома победили только три команды – «Бавария», «Боруссия» Д и «Герта», все они выиграли крупно.
- «Бавария» – «Айнтахт» 5:2
- «Боруссия» Д – «Шальке» 4:0
- «Герта» – «Унион» 4:0
Без зрителей преимущество своего поля перестает быть явным. До паузы домашние команды Бундеслиги выигрывали в 43,3% случаев.
В остальных 15 играх есть максимум четыре матча, где преимущество хозяев было большим, но победить не удалось.
- «Лейпциг» – «Фрайбург» 1:1
- «Фрайбург» – «Вердер» 0:1
- «Кельн» – «Майнц» 2:2
- «Фортуна» – «Падерборн» 0:0
Если бы в них хозяева победили, процент домашних побед составил бы почти 39% и был бы близок к среднестатистическому.
Следующий тур в Бундеслиге пройдет среди недели – 26-27 мая.
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