«Севилья» первой вышла в 1/8 Лиги Европы. «Лацио» – вылетел

В первом матче «Севилья» выиграла у римского «Лацио» 1:0 в гостях, сегодня добавила домашнюю победу 2:0: на 20-й минуте счет открыл Бен-Йеддер, на 78-й Сарабия его удвоил.



В чем команды были равны, так это в количестве удалений – получили по одному: у хозяев на исходе часа игры удалили Франко Васкеса, через 11 минут гости остались без получившего прямую красную карточку Марушича.



Экс-спартаковец Квинси Промес вышел на 5-й минуте вместо Эскудеро. Голландец один раз пробил по воротам, осуществил одну удачную обводку и даже совершил два отбора. Точность его передач – 86,8%.



Еще 15 матчей ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы будут сыграны в четверг, 21 февраля. Жеребьевка пройдет 22 февраля.