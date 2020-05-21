Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах коронавируса

21 мая 2020, 12:46

Как рассказал представитель Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт, с минуты молчания будут начинаться два ближайших тура Бундеслиги и Бундеслиги 2.

«Распространение коронавируса унесло много жизней по всему миру. Мы хотели бы выразить таким образом свои соболезнования».

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