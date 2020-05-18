В туре Бундеслиги всего 1 домашняя победа за 9 матчей

18 мая 2020, 23:20

26-й тур Бундеслиги завершен. Результаты:

  • «Хоффенхайм» – «Герта» 0:3;
  • «Фортуна» – «Падерборн» 0:0;
  • «Аугсбург» – «Вольфсбург» 1:2;
  • «Боруссия» Д – «Шальке» 4:0;
  • «Лейпциг» – «Фрайбург» 1:1;
  • «Айнтрахт» – «Боруссия» М 1:3;
  • «Кельн» – «Майнц» 2:2;
  • «Унион» – «Бавария» 0:2;
  • «Вердер» – «Байер» 1:4.

Все матчи прошли без зрителей. В девяти матчах только однажды выиграли хозяева – дортмундская «Боруссия» в рурском дерби.

Примечательна результативность: не менее трех голов было забито в шести матчах.

Каким был тур
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