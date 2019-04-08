«Хьюстон» обновил рекорд НБА по количеству трехочковых. Харден повторил показатели Джордана

Предыдущее достижение тоже принадлежало «Хьюстону» (26) и впервые было установлено в декабре 2018-го.

В игре «Хьюстон – «Финикс» (149:113) был установлен новый рекорд лиги по количеству реализованных трехочковых бросков. Баскетболисты «Хьюстона» забросили мяч в 27 из 57 попыток.

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Еще один важный итог – рекордные показатели Джеймса Хардена. Вот его статистика в игре с «Финиксом»: 30 очков, 9 передач, 13 подборов, 2 перехвата.

Это позволило Хардену повторить сезонные цифры Майкла Джордана: 2700 очков, 500 передач и 500 подборов. Другим игрокам НБА подобное не удавалось.