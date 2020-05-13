Шведская лыжница завершила карьеру в 30 лет из-за коронавируса

13 мая 2020, 23:08

Йенни Оберг рассказала об этом в интервью Expressen. Ее госпитализировали с пневмонией, которая развилась из-за коронавирусной инфекции. Болезнь протекала тяжело, но Оберг выздоровела.

Ее главные цитаты:

  • «Чувствую, что теперь нет прежней мотивации».
  • «Надеюсь, мне никогда больше не придется жить в таком состоянии».
  • «Сезон был короче обычного. У меня было время подумать о будущих тренировках».
  • «Теперь я тренируюсь только для себя».
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