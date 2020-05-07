В КХЛ-2019/20 не будет чемпиона
07 мая 2020, 10:48
КХЛ подвела итоги турнира: «Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона и призеров, не существует».
КХЛ распределила места с девятого по 24-е по спортивному принципу. С первого по восьмое – просто группа команд без определенных позиций.
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Сезон КХЛ был завершен после стадии 1/4 финала конференций.
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