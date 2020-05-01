Гран-при Формулы 1 в Венгрии состоится без зрителей. Если его не отменят
01 мая 2020, 16:52
Этап должен пройти с 31 июля по 2 августа.
Гонка состоится без зрителей, так как власти Венгрии ввели запрет на проведения мероприятий с участием более 500 человек до 15 августа.
Сезон Формулы 1 планируют начать в июле, он будет состоять из 15-18 гонок. Из-за коронавируса отменили Гран-при Монако и Франции.
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