Гран-при Формулы 1 в Венгрии состоится без зрителей. Если его не отменят

Этап должен пройти с 31 июля по 2 августа.

Гонка состоится без зрителей, так как власти Венгрии ввели запрет на проведения мероприятий с участием более 500 человек до 15 августа.

Сезон Формулы 1 планируют начать в июле, он будет состоять из 15-18 гонок. Из-за коронавируса отменили Гран-при Монако и Франции.