Бундеслига не возобновится 9 мая – власти Германии отложили вопрос по чемпионатам

30 апреля 2020, 22:31

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по видеосвязи проблему коронавируса в стране.

Обсуждение по возобновлению футбольного чемпионата перенесено на 6 мая. Таким образом, 9 мая сезон продолжен не будет.

«DFL признает, что сегодня не было принято никакого решения по возобновлению чемпионатов», – заявила Немецкая футбольная лига в твиттере.

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Следующая вероятная дата возобновления – 16 мая.

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