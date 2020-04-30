Шюррле оплатил протезирование мальчику из России

30 апреля 2020, 15:25

В 2018 году 11-летний Рома Балабаев из Башкортостана получил серьезные ожоги рук, когда залез на высоковольтный столб во время игры с друзьями. Он попал в реанимацию, после чего врачам пришлось ампутировать ему руки до уровня предплечья. 

Стоимость двух протезов составила 396 тысяч рублей. Шюррле помог мальчику через фонд красно-белых «Спартак» — детям».

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