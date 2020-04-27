Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан закончил карьеру

«Где бы ни был, я всегда буду делать все возможное для развития шорт-трека, но часть моей души останется в России. Сейчас из-за коронавируса весь мир находится в сложной ситуации, но я верю, что вместе мы сможем справиться с ней. Спасибо за все. Надеюсь, вы поддержите меня в новых начинаниях», — сказал Ан.

Ану – 34. Он гражданин России с 2011 года.

По его словам, он ушел из профессионального спорта из-за травм.

Ан трижды выигрывал золото на Олимпиаде по шорт-треку, когда выступал за Южную Корею, еще трижды – за Россию (в Сочи-2014).