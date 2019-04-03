В обоих полуфиналах Кубка России применили VAR

Cегодня состоялись первые матчи 1/2 российского Кубка.



В Екатеринбурге «Урал» принимал «Арсенал» и выиграл 1:0 благодаря точному удару Андрея Панюкова.



В Москве «Локомотив» сыграл 2:2 с «Ростовом» – счет открыл Еременко, сравнял Антон Миранчук, Попов с пенальти вывел ростовчан вперед, но ничейный результат установил автогол Новосельцева.



Ответные матчи будут сыграны 15 мая.



Примечательно, что сегодня в российских турнирах впервые в истории была применена система VAR .



В матче «Урал» – «Арсенал» полузащитник хозяев Петрус Бумаль получил от арбитра Еськова за отмашку желтую карточку, но после просмотра видеоповтора его удалили с поля.



В матче «Локомотив» – «Ростов» судья Левников сначала не отреагировал на фол на Еременко в штрафной «Локо», но после видеоповтора поставил пенальти, который реализовал Попов.