Беттмэн – о возобновлении сезона в НХЛ: четыре стадиона, три матча в день

23 апреля 2020, 10:36
Newspix24 / Global Look Press

Комиссионер НХЛ Гари Беттмэн дал интервью Sportsnet. Главное:

  • Решений о возобновлении сезона пока не принято;
  • На маленьких аренах в небольших городах матчей не будет – нужны полноценные раздевалки и возможности для показа;
  • Лиге нужны четыре раздевалки калибра НХЛ на каждой арене, если будет проводиться по три матча в день – такой вариант рассматривается;
  • Тренировочный лагерь должен длиться не менее трех недель;
  • С процедурой драфта пока не решено;
  • «Мы однозначно можем играть летом. Однозначно мы способны провести полноценный следующий чемпионат, но начать его позже», – считает Беттмэн.

НХЛ ушла на паузу 12 марта. Игрокам и персоналу рекомендовано оставаться в самоизоляции до 30 апреля.

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