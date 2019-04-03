Уэстбрук набрал 20+20+20 за одну игру. Это произошло второй раз в истории НБА

Разыгрывающий Рассел Уэстбрук забросил 20 очков, сделал 20 подборов и отдал 21 передачу. Его «Оклахома» обыграла «Лейкерс» со счетом 119:103. За 37 минут игрового времени Уэстбрук совершил всего две потери.



В истории НБА планку 20+20+20 за один матч в истории пробивают всего во второй раз. Прошлый герой – Уилт Чемберлен, который набрал 22 очка, сделал 25 подборов и отдал 21 передачу в составе «Филадельфии» 51 год назад.