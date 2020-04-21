«Барса» впервые продаст права на название «Камп Ноу». Деньги пойдут на борьбу с коронавирусом
21 апреля 2020, 17:20
- Спонсорский контракт на переименование стадиона будет действовать в сезоне-2020/21.
- Заработанные деньги пойдут в испанские и международные исследовательские проекты, созданные для борьбы с COVID-19.
- «Камп Ноу» открыт в 1957 году, вместимость – 99 354 зрителя.
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