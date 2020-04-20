Чилийского теннисиста дисквалифицировали на 11 месяцев вместо четырех лет за нарушение антидопинговых правил

20 апреля 2020, 21:55
Juan Carlos Rojas / Global Look Press

Бан получил Николас Харри, 89-я ракетка мира.

В январе его отстранили по обвинению в употреблении допинга – в анализах от 19 ноября были обнаружены запрещенные препараты – метаболиты стероидов лигандрола и станозолола.

Харри утверждал, что это последствия принятия поливитаминов, сделанных в Бразилии. Их теннисисту порекомендовал врач. Нарушения признали ненамеренными.

Отсчет наказания пойдет с 16 декабря 2019 года, поэтому с 16 ноября 2020-го Харри сможет играть на профессиональном уровне. Изначально его могли отстранить на четыре года.

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