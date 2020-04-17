Женский футбол под угрозой исчезновения из-за пандемии коронавируса

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) рассказала о необходимых мерах, которые стоит выполнить, чтобы женский футбол продолжил существование.

В федерации уверены, что женский футбол сильнее подвержен кризису, чем мужской, так как там маленькие зарплаты и низкие доходы от спонсорских контрактов.

👩 Внимательно следить за здоровьем и безопасностью женщин-игроков

👩 Применить специальные финансовые меры и условия для игроков, клубов и соревнований, где это необходимо

👩 Предоставить гарантии по медицинскому обслуживанию, так как права женщин часто не соблюдаются

👩 Разработать систему солидарности и поддержки в футбольной индустрии для гарантии, что игра для женщин не пострадает