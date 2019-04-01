Макс Крузе – лучший по «гол плюс пас» в топ-5 лигах за март. Он выше даже Месси и Мбаппе
01 апреля 2019, 14:05
У форварда «Вердера» Макса Крузе первый весенний месяц вышел сверхпродуктивным. Всего за четыре матча он умудрился набрать сразу девять очков по системе «гол плюс пас».
- «Вольфсбург» (1:1) – гол
- «Шальке» (4:2) – гол и пас
- «Байер» (3:1) – два гола и пас
- «Майнц» (3:1) – два гола и пас
Итого: 6+3. Мощь!
Шикарен и сам «Вердер» – он не проигрывает в Бундеслиге в 2019 году: пять побед, пять ничьих. Команда идет на шестом месте в зоне еврокубков.
Что касается Крузе, то он со своими девятью очками по «гол плюс пас» опередил вообще всех игроков из топ-5 лиг. Суперзвезды далеко позади, король марта – 31-летний немец.
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