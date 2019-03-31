Впервые в истории «Краснодара» в одном матче сыграли сразу пять воспитанников академии

31 марта 2019, 21:20

Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев, Даниил Уткин и Артем Голубев – герои клуба.

  • Голкипер Сафонов отыграл на ноль.
  • Сулейманов оформил дубль.
  • Игнатьев забил гол и отдал голевой пас.
  • Уткин и Голубев вышли на замену во втором тайме.

В составе «Анжи» играл 20-летний полузащитник Камиль Закиров. Он тоже воспитывался в академии «Краснодара».

Тут все подробности матча
Игнатьев вернулся и сразу забил. С антирекордом «Краснодара» наконец-то покончили