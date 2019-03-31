Впервые в истории «Краснодара» в одном матче сыграли сразу пять воспитанников академии
31 марта 2019, 21:20
Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев, Даниил Уткин и Артем Голубев – герои клуба.
- Голкипер Сафонов отыграл на ноль.
- Сулейманов оформил дубль.
- Игнатьев забил гол и отдал голевой пас.
- Уткин и Голубев вышли на замену во втором тайме.
В составе «Анжи» играл 20-летний полузащитник Камиль Закиров. Он тоже воспитывался в академии «Краснодара».
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