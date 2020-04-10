Собянин подтвердил, что в Москве вводится пропускной режим из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что этот режим будет действовать со следующей недели. Пропуска введут для поездок на работу, затем – для передвижения в других целях. Если понадобится – на поездки внутри района.

«Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей — выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают эти установленные ограничения», – заявил Собянин.

Он добавил, что раньше в больницы поступало 500 человек, а сейчас – уже 1300.

«В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжелые испытания. Мы должны запастись терпением и мужеством. И максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений. Только так сможем справиться с этой напастью. И сохранить жизни близких нам людей. Как только угроза заражения отступит, Москва сразу начнет возвращение к нормальному ритму жизни», – обратился к москвичам Собянин.

По последним данным ВОЗ, более 11 тысяч человек в России заражены коронавирусом. Умерли 94 человека.