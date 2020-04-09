Ибрагимович тренируется с «Хаммарбю». Он – владелец 25% акций клуба

09 апреля 2020, 20:37
Твиттер «Хаммарбю»

«Ибрагимович был дома в Стокгольме вместе с семьей на время паузы в Европе, – сообщил спортивный директор «Хаммарбю» Яспер Янссон. – Он хотел снова позаниматься с мячом. Конечно, мы с позитивом к этому отнеслись, и он потренировался. В понедельник возобновятся тренировки и, конечно, мы его ждем, но будет видно дальше».

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Совладельцем «Хаммарбю» Златан стал в ноябре 2019 года. Из-за этого его статую в Мальме несколько раз пытались сломать фанаты местного клуба.

Как это происходило
Пытались поджечь статую, испортили дом. Это реакция на покупку Златаном акций шведского клуба