Ибрагимович тренируется с «Хаммарбю». Он – владелец 25% акций клуба

«Ибрагимович был дома в Стокгольме вместе с семьей на время паузы в Европе, – сообщил спортивный директор «Хаммарбю» Яспер Янссон. – Он хотел снова позаниматься с мячом. Конечно, мы с позитивом к этому отнеслись, и он потренировался. В понедельник возобновятся тренировки и, конечно, мы его ждем, но будет видно дальше».