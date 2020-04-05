На Дэйну Уайта подали в суд по делу о вымогательстве

Иск принадлежит агенту по недвижимости Эрнесто Рамосу. В 2014-м он уже разбирался с Уайтом, поскольку считал: босс UFC нарушил пункт о неразглашении в их договоре. Рамос требовал от Уайта 200 тысяч долларов – в случае отказа выплатить эту сумму он угрожал Уайту опубликовать видео сексуального характера с одной из стриптизерш. У Рамоса, как он сам утверждает, был компромат на Уайта, на котором он регулярно изменял своей жене.

Тогда Рамос отсидел в тюрьме около года – он сам признал свою вину в этом деле. После выхода на свободу он подал еще один иск на Уайта по делу о вымогательстве – Рамос требовал у Уайта 450 тысяч долларов. Как утверждал Рамос, в ходе расследования Уайт и его представители давили на него, а потом предложили деньги, чтобы он сам признал свою вину. В итоге Рамос отказался от денег, но на суде признал, что шантажировал Уайта.

Сейчас Рамос вместе с новым адвокатом (американские СМИ пишут, что у него было криминальное прошлое) подали иск на 10 миллионов долларов. Ответ Уайта:

«Я только что узнал, что против меня был подан этот иск. Парень отправился в федеральную тюрьму за попытку вымогать у меня деньги более пяти лет назад. Теперь он нанял адвоката, который тоже является бывшим преступником. И он снова пытается вымогать у меня деньги – 10 млн долларов. Он ничего не получил в прошлый раз и снова не получит от меня никаких денег. Надеюсь, суд быстро отклонит иск, чтобы я мог избавиться от этих подонков навсегда»