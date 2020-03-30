Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года

30 марта 2020, 17:14
AFLO / Global Look Press

МОК утвердил новые даты перенесенных Олимпийских игр-2020. Президент организации Томас Бах обсудил вопрос с главой оргкомитета Токио-2020, губернатором Токио и министра по делам Олимпийских и Паралимпийских игр.

  • Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года;
  • Паралимпийские – с 24 августа по 5 сентября.
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«Уверен, работая вместе с организационным комитетом Токио-2020, правительством Токио, правительством Японии и всеми заинтересованными сторонами, мы сможем справиться с этим беспрецедентным вызовом. Человечество сейчас находится в темном туннеле. Олимпийские игры в Токио могут стать светом в конце этого туннеля», – считает Бах.

Олимпиада-2020 официально была перенесена 24 марта. Соревнования были намечены на период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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