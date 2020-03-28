Волейбольные чемпионаты России завершены досрочно. Чемпионы – новосибирский «Локомотив» и «Динамо-Казань»

Из-за пандемии коронавируса президиум Всероссийской федерации волейбола досрочно прекратил проведение мужского и женского турниров.

В мужской Суперлиге за это проголосовали 13 из 14 клубов, в женской – 10 из 12.

В соревновании у женщин до приостановки турнира проводился плей-офф и были сыграны первые полуфинальные матчи: «Динамо-Казань» выиграло у московского «Динамо», «Локомотив» уступил «Уралочке».

Но победителей определили по результатам предварительных раундов. У мужчин это «Локомотив» из Новосибирска (опередил на три очка «Зенит-Казань»), у женщин – «Динамо-Казань» (опередила на два очка «Локомотив» из Калининграда и «Уралочку»).