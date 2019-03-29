Зритель попросил лидера «Торонто» не загораживать вид на чирлидерш. Тот станцевал и отошел

29 марта 2019, 17:58

«Эй, Дэнни, отойди с дороги. Я хочу посмотреть на чирлидерш», – крикнул зритель из первого ряда на матче «Никс» и «Торонто» защитнику Дэнни Гринну. 

Гринн в ответ показал пару крутых движений, натягивая кофту, и красиво отошел. 

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Дэнни Гринн в этом сезоне провел за «Торонто» 74 матча (все в стартовом составе) – это второй результат в команде (на один больше только у Паскаля Сиакама).

«Торонто» идет вторым в Восточной конференции.