Зритель попросил лидера «Торонто» не загораживать вид на чирлидерш. Тот станцевал и отошел

«Эй, Дэнни, отойди с дороги. Я хочу посмотреть на чирлидерш», – крикнул зритель из первого ряда на матче «Никс» и «Торонто» защитнику Дэнни Гринну.

Дэнни Гринн в этом сезоне провел за «Торонто» 74 матча (все в стартовом составе) – это второй результат в команде (на один больше только у Паскаля Сиакама).

«Торонто» идет вторым в Восточной конференции.