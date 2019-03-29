Роналду лечит травму с применением разрядов тока

Об этом рассказала главная итальянская газета La Gazzetta dello Sport. Криштиану использует для восстановления комплекс процедур из работы в бассейне, массажа и текар-терапии. Текар-терапия – это лечение зарядами тока, которые не ощутимы для пациента (то есть больно не будет) и стимулируют мышечную ткань. Этот метод широко применяется в спортивной медицине с конца 90-х.

Криштиану повредил заднюю поверхность бедра в матче Португалии и Сербии.

Сам он говорит, что восстановится к игре против «Аякса» в 1/4 финала ЛЧ.

Роналду редко получает травмы: в последний раз он пропускал три матча из-за болезни еще в 2016-м.