Олимпиаду-2020 перенесут на год. Об этом договорились премьер-министр Японии и глава МОК

24 марта 2020, 15:49
SVEN SIMON / Global Look Press

По данным Reuters, премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил главе МОК Томасу Баху перенести летнюю Олимпиаду на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Официально она должна была пройти с 24 июля по 9 августа.

Бах согласился с предложением политика. Игры будут перенесены на лето 2021 года. Позже об этом будет объявлено официально.

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