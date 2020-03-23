Канадские спортсмены не приедут на Олимпиаду, если ее не перенесут

Об этом говорится в заявлении канадского олимпийского комитета: «Да, мы осознаем связанные с отсрочкой сложности, но нет ничего важнее здоровья и безопасности наших спортсменов и мирового сообщества. Речь идет не только о здоровье спортсменов, но и о здоровье всего общества».

Австралия заявила, что тоже не сможет собрать сборную в условиях пандемии коронавируса. МОК прямо сейчас рассматривает различные варианты. Олимпиаду могут перенести на 2021 год, но точно не отменят.