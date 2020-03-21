Пауло Дибала заболел коронавирусом. Это третий заразившийся игрок «Ювентуса»
21 марта 2020, 22:14
Также заразилась и девушка игрока.
«Мы с Орианой получили результаты тестирования на коронавирус, и они положительные. К счастью, мы прекрасно себя чувствуем. Спасибо за ваши сообщения», – написал Дибала в инстаграме.
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13 марта венесуэльское издание El Nacional сообщило, что у Дибалы обнаружен коронавирус, но футболист опроверг эту информацию.
Дибала – третий футболист «Ювентуса» с коронавирусом. Ранее заболели Даниэле Ругани и Блез Матюиди.
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