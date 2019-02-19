«Краснодар» представил Скопинцева видеонарезкой лучших моментов его игры

Сегодня «Краснодар» объявил о покупке Дмитрия Скопинцева из «Ростова». Футболист способен на флангах защиты или слева в полузащите, в нынешнем сезоне играл по всему левому флангу в ростовской расстановке 5-3-2.



Трансфер составил 4,4 млн евро, не считая бонусов. Скопинцеву – 21 год, у него есть опыт выступления в молодежной сборной России.



YouTube-канал «Краснодара» встретил Скопинцева подборкой фрагментов его игры в сезоне.