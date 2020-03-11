Нагельсманн – самый молодой тренер, прошедший раунд плей-офф Лиги чемпионов

11 марта 2020, 09:54

Возраст Нагельсманна на момент победной игры с «Тоттенхэмом» (3:0) – 32 года и 231 день.

«РБ Лейпциг» впервые сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Его слова только подтверждают клубную мощь: «Мы не совсем адаптировались к сопернику. Играли от себя – и сделали это блестяще».

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