Нагельсманн – самый молодой тренер, прошедший раунд плей-офф Лиги чемпионов

Возраст Нагельсманна на момент победной игры с «Тоттенхэмом» (3:0) – 32 года и 231 день.

«РБ Лейпциг» впервые сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Его слова только подтверждают клубную мощь: «Мы не совсем адаптировались к сопернику. Играли от себя – и сделали это блестяще».