«Один сантиметр офсайда – не офсайд». УЕФА расширит линию в матчах еврокубков в следующем сезоне

УЕФА близок к тому, чтобы изменить линию офсайда. Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал об этом в интервью Sky Sports.

«Один сантиметр – это не офсайд, – заявил он. – Смысл правила вообще не в этом. И должна быть действительно вопиющая ошибка, чтоб вмешивался ВАР. Необходимы более толстые линии, потому что они рисуются субъективно. Одним неверным решением вы можете испортить клубу весь сезон».

Чеферин также отметил проблему игры рукой. «Не знаю, что именно с этим делать, – добавил президент. – Мы много обсуждаем это с судьями».

Касаемо правила офсайда – цель изменения правила с линией заключается в увеличении количества голов. Чеферин подтвердил, что УЕФА близок к соглашениям с клубами по этим изменениям.

Заседание по этому вопросу состоится в Будапеште 30-31 марта.