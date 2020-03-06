9 футболистов погибли в автокатастрофе в Гвинее. За год – уже второй такой случай в стране

Команда второго дивизиона чемпионата Гвинеи «Этуаль де Гвинея» ехала на первый матч сезона и попала в смертельное ДТП. До пункта назначения оставалось еще 400 километров, 250 уже было позади.

Детали автокатастрофы не сообщаются. В результате нее погибли девять футболистов.