9 футболистов погибли в автокатастрофе в Гвинее. За год – уже второй такой случай в стране

06 марта 2020, 17:51
Твиттер F⚽⚽T224.COM

Команда второго дивизиона чемпионата Гвинеи «Этуаль де Гвинея» ехала на первый матч сезона и попала в смертельное ДТП. До пункта назначения оставалось еще 400 километров, 250 уже было позади.

Детали автокатастрофы не сообщаются. В результате нее погибли девять футболистов.

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию

30 января в Гвинее три человека скончались после аварии – автобус с командой высшего дивизиона «Вакрия» столкнулся с грузовиком. Тогда от полученных травм умерли два игрока и шофер.

Познавательный материал про африканцев
Правда, что кенийцы лучшие в беге из-за генетики? Отвечают ученые, экономика и биографии чемпионов