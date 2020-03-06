Второй клуб НБА в плей-офф – «Торонто». Обеспечил выход в матче, где вернулся Карри
06 марта 2020, 10:49
Действующий чемпион НБА «Торонто» официально вышел в плей-офф турнира. Участников известно пока два – помимо «Торонто» это «Милуоки».
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«Торонто» оформил выход в матче против «Голден Стэйт», где впервые за долгое время после травмы сыграл Стефен Карри. «Торонто» победил 121:113. Это вторая победа подряд после серии из трех поражений.
«Торонто» идет вторым после «Милуоки» в таблице Восточной конференции, имея на девять побед меньше.
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