Толкнул судью – полгода без футбола. «Монако» потерял одного из лидеров

06 марта 2020, 10:43

Полузащитник «Монако» Желсон Мартинш дисквалифицирован на полгода. Причина – агрессивное поведение в игре 22-го тура против «Нима». Мартинш дважды толкнул судью Микаэля Лесажа.

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Так он отреагировал на удаление одноклубника Бакайоко. «Монако» в той игре спустя уже полчаса остался вдевятером и проиграл 1:3.

«Это очень серьезное наказание, – реакция «Монако» на дисквалификацию. – Клуб осуждает неоправданное поведение и сожалеет о чрезмерном сроке для игрока, который ранее за 200 игр на высоком уровне не был замешан в чем-то подобном».

Мартинш – основной правый полузащитник «Монако», купленный летом за 30 миллионов евро. Он забил четыре гола и отдал одну голевую передачу в сезоне Лиги 1.

Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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