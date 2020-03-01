«Рубин» опоздал на матч с «Тамбовом» из-за ошибки водителя автобуса – он сначала привез клуб на другой стадион

«Рубин» опоздал на матч с «Тамбовом». Все случилось из-за ошибки водителя их автобуса, который привез клуб на старый стадион, а не новый (находятся на разных концах Нижнего Новгорода).

По данным телеграм-канала Инсайдлар, за день до матча «Рубин» тренировался на новом стадионе, и водитель довез команду правильно, поскольку следовал за сопроводительной машиной. В день матча он вез «Рубин» без сопровождения, поэтому вбил в навигатор адрес старого стадиона.

При этом во время дороги футболисты «Рубина» и администраторы команды замечали ошибку, но водитель настаивал, что едет в правильном направлении. В итоге «Рубин» приехал на стадион за 55 минут до начала матча. Футболисты сразу же ушли переодеваться.