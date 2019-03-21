Жирков провалил решающие эпизоды. Но его вообще не ждали в составе

Россия проиграла Бельгии (1:3).

Этот контент не поддерживается в AMP Перейти на полную версию

Жирков не справлялся с Торганом, но решающим моментом матча оказался второй гол сборной Бельгии . Перед самым перерывом уже Эден Азар пошел крутить соперников и зацепился за выставленную ногу Жиркова. Итог – легкий пенальти, которого могло и не быть. Сам Азар его и реализовал, но в этом моменте провалился не только Жирков. Началось все с опрометчивого выдвижения Кудряшова (добежал аж до Куртуа).

Этот контент не поддерживается в AMP Перейти на полную версию

Третий мяч тоже пришел из зоны левого фланга. Здесь Жирков не добежал за подключившимся Мертенсом. Тилеманс разогнал атаку, Азар оказался в центре, Гилерме не спас. Так вышло, что в этом матче Жиркову пришлось обороняться против Азара и Кастаня. Если защитник «Аталанты» редко подключался в атаку, то Эден регулярно прибегал именно в зону Жиркова. Сам Юрий отвечал на это своей активностью у ворот соперника. Только в первом тайме он дважды попадал в офсайд, но в главном эпизоде у собственных ворот Жирков не затащил. И это главная грусть по итогам вполне равного матча.

Этот контент не поддерживается в AMP Перейти на полную версию

Событий – тьма: Черчесов выпустил в воротах Гилерме.

В матче с первых минут дебютировал Ахметов.

Еще в первом тайме из-за травмы вылетел Кузяев.

Чалов тоже дебютировал, но с замены. Он вышел раньше Смолова.

Головин получил красную карточку, когда отмахнулся от соперника. Возвращение в состав Жиркова – тоже серьезная история. Его влияние на ход матча оказалось грандиозным, хотя еще неделю назад про Жиркова вообще никто не думал. После ЧМ было вот так.

Этот контент не поддерживается в AMP Перейти на полную версию

В марте все изменилось.

Этот контент не поддерживается в AMP Перейти на полную версию

В этом сезоне РПЛ у Жиркова всего три сыгранных матча . Первую половину он пропустил, но для места в команде тех игр оказалось достаточно. 35-летнего Юрия Жиркова снова позвали в сборную, но вряд ли Черчесов сразу видел его в старте на важную игру с Бельгией. Все планы испортила травма Ильи Кутепова. Защитник «Спартака» приехал в расположение сборной, но уже там выяснилась информация о его проблемах со здоровьем. Понятно, что Черчесов планировал схему с пятью защитниками. Чтобы набрать на нее игроков, Кудряшова снова перевели в центр. Освободившееся место левого латераля занял Жирков. Потому что других качественных защитных опций у сборной нет. Беляев – дебютант, а Семенов и Щенников просто не тянут по качеству.

В игре «Зенита» и «Спартака» у Жиркова случился конфликт с молодым полузащитником Глушенковым. Все закончилось извинениями Юрия в инстаграме. Здесь Жирков виноват только в том, что вообще попал под разыгравшегося Азара. Извиняться не надо, но осадок остается. Оправдание есть: при любых раскладах сборную Бельгии мы никогда не обыгрывали.