Сколько Малком зарабатывает в «Зените»? 55 тысяч рублей в час

С момента перехода Малкома в «Зенит» всплыло много информации о его зарплате. Разные источники называют суммы от шести до восьми миллионов евро в год. Авторитетный инсайдер Сергей Егоров недавно назвал примерную сумму – семь миллионов евро в год.

Думаем, что на нее можно ориентироваться – она точно близка к реальной. Во-первых, разные авторитетные источники называли суммы, близкие к семи миллионам; во-вторых, Сергею Егорову можно доверять – он редко ошибается в инсайдах.

Переводим семь миллионов в рубли. Получается, Малком зарабатывает в «Зените» 481 670 000 рублей в год. Да-да, 481 миллион. Да, нам тоже сложно понять, насколько велика эта сумма. Поэтому переведем ее в более простую для понимания. Это:

• 40 139 166 рублей в месяц (все еще сложно);

• 1 337 972 рублей в день (тааак);

• 55 748 рублей в час (офигеть);

• 929 рублей в минуту (в минуту?!);

• 15 рублей в секунду (вроде не так много, но стоп. в секунду???).