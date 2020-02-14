«Сент-Луис» взял форму Боумистера на выездную игру. Игрок попал в больницу после сердечного приступа
14 февраля 2020, 10:47
У «Сент-Луиса» были тяжелые двое суток: защитник Джей Боумистер пережил сердечный приступ во время игры с «Анахаймом».
Потом все беспокоились о его состоянии, но Боумистер держался хорошо – именно такие новости передавали из больницы.
Календарь НХЛ из-за произошедшего никто не менял. Игроки «Сент-Луиса» вышли на игру с «Вегасом» (5:6, ОТ) уже без Боумистера. Но его форму все равно взяли в раздевалку.
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