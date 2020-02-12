Гран-при Формулы 1 в Китае перенесли из-за коронавируса. Этап пройдет в конце года, если ситуация улучшится

12 февраля 2020, 17:32

Организаторы чемпионата Формулы 1 сообщили о переносе этапа в Китае. Все из-за коронавируса, из-за которого в Китае уже погибли больше тысячи человек. Хотя в графике чемпионата Гран-при по-прежнему назначен на 17-19 апреля, Формула 1 официально обсуждает его проведение в будущие даты. Если ситуация улучшится, этап в Китае пройдет в конце 2020 года.

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