Гран-при Формулы 1 в Китае перенесли из-за коронавируса. Этап пройдет в конце года, если ситуация улучшится

Организаторы чемпионата Формулы 1 сообщили о переносе этапа в Китае. Все из-за коронавируса, из-за которого в Китае уже погибли больше тысячи человек. Хотя в графике чемпионата Гран-при по-прежнему назначен на 17-19 апреля, Формула 1 официально обсуждает его проведение в будущие даты. Если ситуация улучшится, этап в Китае пройдет в конце 2020 года.