В последний раз итальянец забивал за «Аталанту» в январе 2019-го. В этом сезоне у нее 70 голов

В этом сезоне за «Аталанту» забивали колумбийцы, немцы, аргентинцы, хорваты, украинцы и представители других стран, кроме Италии. Статистика представлена на картинке, прикрепленной к твиту.

Последний раз за «Аталанту» забивал итальянец еще в прошлом году – защитник Джанлука Манчини (в матче с «Фрозиноне», который завершился победой «Аталанты» – 5:1). Интересно, что Манчини уже полгода как играет за «Рому».