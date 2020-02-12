В последний раз итальянец забивал за «Аталанту» в январе 2019-го. В этом сезоне у нее 70 голов
12 февраля 2020, 12:50
В этом сезоне за «Аталанту» забивали колумбийцы, немцы, аргентинцы, хорваты, украинцы и представители других стран, кроме Италии. Статистика представлена на картинке, прикрепленной к твиту.
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Последний раз за «Аталанту» забивал итальянец еще в прошлом году – защитник Джанлука Манчини (в матче с «Фрозиноне», который завершился победой «Аталанты» – 5:1). Интересно, что Манчини уже полгода как играет за «Рому».
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