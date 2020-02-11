Умер Валерий Рейнгольд. Ровно 10 лет назад в этот день скончался его друг – Юрий Севидов
11 февраля 2020, 21:36
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни.
Рейнгольд присутствовал на турнире, посвященном 110-й годовщине со дня рождения бывшего игрока «Спартака» Владимира Степанова. Ему стало плохо, он был госпитализирован.
«Умер. Сердце», – сказал Александр Мирзоян.
Подробности сообщил Евгений Ловчев:
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Рейнгольд играл за «Спартак» с 1960 по 1967 год, провел в его составе 196 матчей. Он выигрывал чемпионат СССР и дважды Кубок СССР.
10 лет назад в этот же день, 11 февраля, умер бывший игрок «Спартака» Юрий Севидов. При жизни Рейнгольд и Севидов очень дружили.
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