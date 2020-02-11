Рейтинг футбола в регионах. В топе есть Воронежская, Волгоградская и Белгородская области
11 февраля 2020, 10:08
Sport Connect и РБК составили рейтинг «футбольности» российских регионов. В расчет брались пять показателей:
• Количество воспитанников-профессионалов;
• Обучение лицензированных тренеров;
• Работа школ и академий высокого уровня;
• Наличие манежей, где дети занимаются в холодное время;
• Процент населения, периодически играющего в футбол.
Первая в топе Москва с рейтингом 29. Второй Краснодарский край (24), третий Ростов (16).
Самые печальные футбольные регионы – Архангельская и Мурманская области (их рейтинг – 1). Полный рейтинг можно посмотреть по ссылке.
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