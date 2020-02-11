Рейтинг футбола в регионах. В топе есть Воронежская, Волгоградская и Белгородская области

11 февраля 2020, 10:08

Sport Connect и РБК составили рейтинг «футбольности» российских регионов. В расчет брались пять показателей:

• Количество воспитанников-профессионалов;

• Обучение лицензированных тренеров;

• Работа школ и академий высокого уровня;

• Наличие манежей, где дети занимаются в холодное время;

• Процент населения, периодически играющего в футбол.

Первая в топе Москва с рейтингом 29. Второй Краснодарский край (24), третий Ростов (16).

Sport Connect

Самые печальные футбольные регионы – Архангельская и Мурманская области (их рейтинг – 1). Полный рейтинг можно посмотреть по ссылке.

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